В Подмосковье дан старт "Вахте памяти"

В подмосковном Музейно-храмовом комплексе Вооружённых сил торжественно открылась всероссийская "Вахта памяти". Её участники - волонтёры со всей страны. Каждый год они выезжают в экспедиции, ищут останки погибших солдат, устанавливают имена без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Добровольцы собрались, чтобы обсудить планы на предстоящий полевой сезон, решить ключевые вопросы и поделиться опытом работы с архивами. Уже через несколько дней команды поисковиков отправятся на места сражений. В 34 регионах запланировано в общей сложности около 700 экспедиций.

"Самое важное для наших защитников Отечества - это не только память государства, которая была, есть, и будет в нашей стране. Важно, чтобы их помнили родные и близкие. И вот чтобы эта память была крепкой, чтобы она была с дополнительными знаниями, уверенностями в судьбе своего близкого человека, и работают поисковые отряды", - отметила депутат Госдумы Елена Цунаева.