В Кремле сделано заявление о встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа непременно состоится, но только тогда, когда придёт время. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться", - указал пресс-секретарь президента России.

Он назвал недавнюю встречу в Петербурге Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом шагом к переговорам первых лиц.

11 апреля в Санкт-Петербурге прошли многочасовые переговоры президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Уиткоффа. Подробностей этой встречи практически нет, но известно, что на ней шла речь, в первую очередь, об урегулировании ситуации на Украине.