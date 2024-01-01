Российская ПВО сбила украинский самолёт F-16. Об этом сообщило Министерство обороны.

Накануне, 12 апреля на Украине сообщалось о гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ, но не было известно – потерян ли сам самолёт.

За последние два года западные страны передали Киеву несколько устаревших американских самолётов F-16. Точное их число никогда не называлось.

В Генштабе ВСУ подтверждали факт утери только одного такого истребителя, это было августе 2024 года. Тогда, по некоторым данным, его сбили так называемым дружеским огнём свои же силы ПВО.