Украинские военные снова нарушили энергетическое перемирие. Об этом сообщили в Минобороны России.

За последние сутки были две атаки ВСУ на объекты российской энергетики. В Белгородской области обстреляны два объекта "Россетей", без света осталось более 600 человек.

С 18 марта, то есть с момента объявления Владимиром Зеленским о соблюдении киевским режимом энергетического перемирия, ВСУ ни на один день не прекращали атак по российским энергообъектам. При этом Россия энергетический мораторий неукоснительно соблюдает.