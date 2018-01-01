"Это всё враньё": Брухунова развеяла слухи о болезнях Петросяна

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна сообщила ТАСС, что её муж чувствует себя нормально, его состояние не ухудшалось. "Это всё вранье, Евгений Ваганович в полном порядке", - сказала она.

Сам юморист сообщил Агентству городских новостей "Москва", что информация в СМИ о том, что ему потребовалась экстренная медицинская помощь, не соответствует действительности.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Петросяну стало плохо и ему потребовалась помощь медиков.

Брухуновой и Петросяну приходится довольно часто опровергать слухи о болезнях сатирика. К примеру, 8 марта жена Петросяна называла фейком новость о том, что её муж находится в реанимации в критическом состоянии.

Евгению Петросяну 79 лет. Он известен как участник и ведущий юмористических телевизионных передач. В 2018 году юморист развёлся со своей четвёртой женой Еленой Степаненко и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В 2020 году у них родился сын Ваган, а в 2023 году – дочь Матильда.