Москвичам пообещали летнюю ночь на Пасху

Погода подарит москвичам на Пасху летнее тепло. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 20 апреля столбики термометров покажут от 9 до 12 градусов, а днём будет по-летнему тепло – до плюс 20-ти.

Центральную Россию ждёт лето и повтор рекорда тепла вековой давности, написал специалист у себя в Telegram-канале.

Нынешний апрель выдался аномальным: в начале месяца в столичном регионе выпал снег. Высота снежного покрова местами достигала 20-ти сантиметров. К вечеру 14 апреля весь снег в Москве и области должен растаять.