Рассекречен документ о схватке советских военных с инопланетянами

Советские солдаты погибли после встречи с инопланетянами. Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном на сайте ЦРУ, сообщает Fox News.

Если верить написанному, инцидент произошёл в 1989-90 годах. Военные сбили НЛО, пролетавший над их частью. Из-под обломков выбралось несколько гуманоидов с огромными головами, затем они слились в один объект и вспыхнули ярким светом, превратив два десятка солдат и офицеров в камень.

"Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут", - цитируется в отчёте неназванный представитель ЦРУ.

Подтверждения этой информации из официальных источников не поступало.