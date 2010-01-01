Песков в костюме встал на коньки и станцевал с Навкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышел на лёд во время юбилейного шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Прямо в костюме он надел коньки, выехал на лёд с огромным букетом бордовых роз и станцевал с фигуристкой под песню Анны Герман "А он мне нравится".

Несмотря на то, что Песков держался на льду неуверенно, номер был встречен овациями зрителей, сообщает РИА Новости.

Сегодня, 3 апреля Татьяна Навка отмечает 50-летний юбилей. С Дмитрием Песковым она в близких отношениях с 2010 года. В 2015 году они поженились, сыграв свадьбу в Сочи. У пары есть дочь Надежда.