Олег Газманов чуть не сгорел на пожаре в фотостудии

Олег Газманов вместе с командой успел спастись во время пожара в одной из московских фотостудий. Павильон загорелся, когда певец участвовал в фотосессии.

"Наша команда чуть не погорела! Мы еле успели выскочить", - сообщил Газманов у себя в Telegram-канале.

В коротком видео он объяснил, что не хотел ехать на съёмку в силу определённых причин - у него на лбу не зажил шрам. "И как чувствовал! Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!" - рассказал певец.

Олегу Газманову 73 года. Он продолжает концертную деятельность и ведёт активный образ жизни. На своих концертах Газманов до сих пор использует спортивно-акробатические трюки.