Терапевт Трампа сделал заявление о здоровье пациента

Вес Дональда Трампа – 102 килограмма. У президента отличные когнитивные способности, отсутствуют депрессия и тревожность. Об этом сообщил терапевт Белого дома по итогам первого медобследования американского лидера после возвращения на пост.

Также у Трампа нет отклонений в походке и равновесии, он никогда испытывал проблем с алкогольной и никотиновой зависимостями. И ещё важная деталь – 78-летний президент согласился пройти тесты, которые отказывался проходить его предшественник Джо Байден.

Дональд Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем Джо Байден в день собственной инаугурации, сообщает РИА Новости.