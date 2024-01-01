В Мурманск прибыл атомный ледокол "Якутия". 28 декабря 2024 года на нём был поднят государственный флаг. Затем на судне продолжились ходовые испытания. Неделю назад ледокол вышел из Санкт Петербурга, прошёл по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартовался в Кольском заливе, сообщает "ТВ Центр".

Главная задача ледокола – обеспечивать круглогодичную навигацию в Арктике. Корабли такого класса предназначены для проводки и буксировки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы.

Апрель - самая важная и самая горячая пора зимне-весенней навигации, так что уже в ближайшее время "Якутия" покажет в себя в работе на Северном морском пути. Планируется, что уже 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс.