Дочь со слезами на глазах обратилась к умершей Заворотнюк: от ее слов сердце сжимается

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" родила первенца в первых числах апреля. Анна привыкает к новой роли и очень тоскует, что рядом нет ее мамочки.

"2 апреля навсегда в сердце, на свет появился мой Марсель. Сделала подарок мамочке на день рождения, ее день 3 апреля, Царствие небесное. Теперь она его ангел-хранитель", — рассказала Заворотнюк-младшая после выписки из роддома.

Анна не может смириться со своей утратой, хоть уже и прошел почти год. Девушка каждый день вспоминает маму, думает о моментах пережитых вместе. Иногда своими размышлениями она делится в Сети. Так, дочь актрисы опубликовала трогательное видео под песню Басты "Сансара".

"Не плакать… много лет назад мы ехали с мамой в машине и заиграла эта песня, она, помню, ей очень понравилась", — рассказала Анна.

А на самом ролике Заворотнюк-младшая трогательно обратилась к актрисе. "Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой", — написала Анна.

Поклонники Заворотнюк разделяют боль ее дочери. Люди оставили сотни комментариев под постом Анны. "От ваших слов сердце сжимается. Очень больно терять родных", — обратилась к наследнице актрисы одна из подписчиц.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Она больше 5 лет сражалась с онкологическим заболеванием, но рак оказался сильнее.