Проводник поезда отказался перевозить собаку, пострадавшую после атаки дрона ВСУ.

Пёсель по кличке Бутуз нёс службу вместе с российскими военными. После атаки "Бабы-Яги" бойцы передали малыша волонтёрам. Они подлечили его и попытались отправить из Белгородской области в Петербург.

Волонтёры заранее уведомили РЖД о перевозке Бутуза, купили билет и посадили в переноску. Но начальник поезда отказался перевозить раненого пёсика, поэтому животное высадили. Позже малыша всё-таки смогли посадить на другой поезд. Теперь Бутузу предстоит пройти реабилитацию.