ФСБ задержала гражданина Молдавии за подготовку терактов в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина Молдавии. Мариус Пруняну по заданию украинских спецслужб пытался провезти в Россию мощную взрывчатку.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, Пруняну в 2022-2023 годах в рядах ВСУ участвовал в боевых действиях против российских войск в Бахмутском районе ДНР. В декабре 2023 года завербован ГУР министерства обороны Украины. Под псевдонимом "Макс" его переправили в Молдавию, где Пруняну готовился к терактам против России.

По данным следствия, на полученные от украинского куратора деньги злоумышленник приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с оборудованным в нем тайником в виде аккумуляторной батареи. В тайнике Пруняну пытался провезти в Россию в 2024 году 3 взрывных устройства с детонаторами и ключами замыкания электронной цепи.

Спецслужбы Украины планировали использовать взрывные устройства для терактов на территории России. Однако Пруняну был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ, передает ТВЦ.