Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по тыловым районам ВСУ. Этой ночью взрывы прогремели в Одессе, Харькове и в подконтрольной противнику части Запорожской области. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов — это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре.

В зоне проведения СВО наши бойцы активно продвигаются вглубь обороны боевиков. На Запорожском направлении в селе Пятихатки противник оборудовал в подвалах домов огневые точки и вырыл окопы, по которым выдвигался на позиции. За ротацией неприятеля внимательно следили операторы БПЛА, корректируя действия наших бойцов в режиме реального времени. Огневую поддержку передовым отрядам оказали расчеты FPV-дронов.

На Красноармейском направлении круглосуточно громят врага наши "Солнцепеки". Ночью экипаж тяжелых огнеметных систем сорвал ротацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Координаты передала воздушная разведка. Огнеметчики оперативно выдвинулись на заданную позицию, реактивные термобарические снаряды - легли точно в цель. Поражение противника в режиме реального времени зафиксировали операторы дронов.

В Курском приграничье наши подразделения надежно прикрывает армейская авиация. Экипажи Су-25 уничтожили замаскированную в лесополосе бронетехнику ВСУ. "Грачи" работали парами на предельно малых высотах. После выполнения поставленной задачи штурмовики успешно вышли из атаки и благополучно вернулись на аэродром базирования.