Герои СВО: слаженная работа бойцов позволила сорвать атаку противника

Гвардии лейтенант Александр Рослик вёл воздушную разведку с использованием беспилотника "Орлан-10". Обнаружив вражескую РСЗО, он оперативно передал координаты артиллеристам. Пусковая установка вместе с расчётом была уничтожена. Атака боевиков сорвана.

Гвардии лейтенант Сергея Дармин со своим артиллерийским расчетом ликвидировал несколько единиц автомобильной техники и большое количество пехоты противника. Благодаря слаженным действиям Сергея и его подчинённых, неприятель понес большие потери и отступил.