Ученые обнаружили новое парящее озеро на камчатском вулкане

Парящее озеро на вулкане Шивелуч. Горячий водоём на Камчатке обнаружили ученые во время полевых работ.

Поверхность овального зеркала затянута голубой плёнкой. Специалисты считают, что такой эффект дает сера и ее производные, которые присутствуют в озере. В центре - огромный бурлящий котёл диаметром три метра с небольшим фонтаном. Температура воды достигает 52-х градусов. 

Ученые уже собрали образцы для дальнейших лабораторных исследований. Кстати, Шивелуч —один из самых активных вулканов Камчатки, его возраст — 60-70 тысяч лет.