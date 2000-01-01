От непоседливого мальчишки до звезды НХЛ: что говорят соседи и учителя об Александре Овечкине

Александр Овечкин этой ночью обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашнем матче против "Коламбуса" нападающий и капитан "Вашингтона" забил 896-й гол. Покорив рекорд Грецки, россиянин продолжает уходить в отрыв и делает свое достижение недосягаемым на ближайшие десятилетия. Александр Великий родился в Москве и начинал свою карьеру в столичном "Динамо".

Теперь его поздравляет весь мир. Знаменитости, партнеры по команде и соперники, звёзды спорта и наши прославленные хоккеисты. Заслуженный мастер спорта Алексей Терещенко три раза становился чемпионом мира, дважды из которых рука об руку с Овечкиным.

"Он никогда не любил проигрывать. Никогда. Во что бы он ни играл. Всегда он хотел побеждать и только побеждать. Поэтому это дало этот большой результат, именно которого он добился и как личными рекордами, так и командными", - говорит Терещенко.

Длинный путь к вершине самого высокооплачиваемого игрока в истории НХЛ, лидера Washington Capitals, лучшего новичка, лучшего бомбардира, 9-кратного лучшего снайпера Лиги и трёхкратного самого ценного игрока начинался в обычном дворе на севере столицы, где Александр Овечкин родился и вырос. Соседи его прекрасно помнят и очень гордятся.

"Он играл вот здесь во дворе. У него друзья– из пятиэтажки. Здесь с ними играл. Бегал", - показывает Леонид Санченко, сосед Овечкина в Москве.

Гордятся Овечкиным и в его родной школе. Учителя признаются - энергии у юного Александра всегда было много.

- А каким был Саша учеником? – У меня вот так (складывает руки перед собой, показывая, что был прилежным учеником), - говорит один из учителей. – Ну, у меня не таким. У меня достаточно активным, - говорит другой.

"Он как-то так крутился на уроке. И я так в сердцах говорю: "Если ты не перестанешь крутиться, я возьму глобус, и великого хоккеиста не будет", - вспоминает ЕЛЕНА КУЛЕЕВА, учитель географии Александра Овечкина школы №596.

В хоккей Овечкин пришёл довольно поздно. В 8 лет старший брат Сергей привёл его в "Динамо" - любимый клуб Александра. За "Динамо" в футбол играл их отец, а мать дважды становилась Олимпийской чемпионкой по баскетболу. Но в какой-то в момент будущему лучшему игроку НХЛ пришлось уйти из спорта. Из-за высокой занятости родители часто не успевали отвести сына на каток.

Вернул ребёнка в секцию один из тренеров, разглядевший в юном Саше огромный спортивный потенциал. И не ошибся. Ещё в 12 лет Овечкин установил свой первый исторический рекорд - обогнал Павла Буре, забив 59 шайб в чемпионате Москвы. А уже в 2000-м, когда ему было 16, перешел во взрослую команду и стал подопечным легендарного тренера Владимира Семёнова.

"Я знал, что от него можно ждать, на что он способен. Чем он выделялся? Во-первых, достаточно был уже в то время такой мощный мальчишка, функционально очень хорошо готовый с хорошим катанием, мощным катанием", - вспоминает Владимир Семенов.

"Динамо" стало для Овечкина вторым домом. Как и эти мальчишки сейчас ровняются на Александра и мечтают когда-нибудь побить уже его рекорд, Ови следил за звёздами, блистающими в НХЛ и российской Суперлиге тогда. И не подозревал, что когда-то и сам станет кумиром миллионов.

В "Динамо" Овечкин стал чемпионом России. Был одним из лучших. Играл за юниорскую сборную, а потом был приглашён и во взрослую команду под руководством Владимира Крикунова, тогда главного тренера ещё и "Динамо".

"Я честно думал, что он в этом году не выполнит даже . Тут ещё травму эту он получил. Вся страна болела за то, что он выполнил этот рекорд. Ну и собрался, и забил 43 гола, в таком возрасте забить довольно сложно, а ему 39 лет уже", - говорит Крикунов.

В НХЛ Александр играет уже 19 с половиной лет за одну и ту же команду - Washington Capitals. 15 из них капитаном. А заокеанскому клубу ведь тогда просто повезло. На драфте в 2004 году они выиграли право первыми выбирать игроков. Тогда Овечкина был готов взять каждый клуб НХЛ.

Так клуб-аутсайдер Лиги заполучил лучшего хоккеиста в мире. И уже в дебютном матче Ови забил гол фирменным щелчком. А после оформил дубль. Овечкин стал не просто ценным игроком, а настоящим брендом Washington Capitals. На игры с его участием собираются полные стадионы. И нынешний рекорд - это далеко не конец. Впереди будет ещё много побед, достижений и заслуг. Потому что Овечкин завершать карьеру пока не собирается.