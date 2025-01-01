Песков рассказал о прямой линии с Путиным

В 2025 году планируется провести прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное - это то, что нужно людям", - заявил Песков ТАССу. Однако когда именно это случится, он не уточнил.

Напомним, что в 2024 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 19 декабря. Она была совмещена с пресс-конференцией. По итогам президент дал поручения, касающиеся помощи пострадавшим от действий ВСУ, поддержке семей, развитию образования и другим темам.

В документе десять пунктов. Они адресованы правительству, федеральным ведомствам и регионам.

В частности, президент распорядился обеспечить жильем людей в Мариуполе и организовать помощь в режиме "одного окна" жителям приграничья. Также главе государства должны представить предложения о развитии сети военных учебных заведений с учетом потребности в кадрах и способы борьбы с финансовым мошенничеством.