16 апреля истекает время запрета на удары по энергетическим объектам России и Украины. Будет ли продлен мораторий, точно неизвестно. Однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва свяжется с Вашингтоном, чтобы обсудить эту тему, а потом решение примет российский лидер. Песков подчеркнул, что мораторий "по сути, не соблюдался украинской стороной".

"Нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. И потом уже верховный командующий, президент примет решение", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские военные снова нарушили энергетическое перемирие. Буквально накануне, 13 апреля, были две атаки ВСУ на объекты российской энергетики. В Белгородской области обстреляны два объекта "Россетей", без света осталось более 600 человек.

С 18 марта, то есть с момента объявления Владимиром Зеленским о соблюдении киевским режимом энергетического перемирия, ВСУ ни на один день не прекращали атак по российским энергообъектам. При этом Россия энергетический мораторий неукоснительно соблюдает.