Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. В течение минувшей ночи сбито 52 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа были перехвачены над территорией Брянской области. Над Орловской областью сбито десять дронов ВСУ, по три – над Курской и Тульской областями. Два беспилотника ликвидировано над Калужской, еще один – над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке украинских беспилотников. По его данным, 26 из 33 дронов были реактивного типа. Как написал Богомаз в Telegram, все атаки отражены, цели уничтожены, пострадавших и разрушений нет.