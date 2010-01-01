Умер известный писатель Марио Варгас Льоса

Всемирно известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в Лиме. Ему было 89 лет. Печальную новость сообщил его сын Альваро. При этом семья подчеркнула, что публичного прощания с писателем не планируется. Варгас Льоса будет кремирован, передает ТАСС.

Отметим, что Марио Варгас Льоса вместе с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом считается одним из столпов латиноамериканской прозы. В 2010 году Льоса удостоился Нобелевской премии по литературе "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения".

Интересно, что Льоса недолюбливал Маркеса. Однако когда последний умер в 2014 году, его коллега написал весьма комплиментарный отзыв о нем. "Ушел из жизни великий писатель, произведения которого оказали неоценимое влияние на испаноязычную литературу и прославили её. Он ушел, но остался жить в своих романах, которые с каждым годом будут покорять все больше читателей", - отметил Марио Варгас Льоса.

Также перуанский писатель является лауреатом литературной премии "Ясная Поляна".

Перу Марио Варгаса Льосы принадлежат такие книги, как "Город и псы", "Капитан Панталеон и рота добрых услуг", "Нечестивец, или Праздник Козла", "Похождения скверной девчонки" и "Сон кельта".