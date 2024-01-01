Агент украинских спецслужб задержан в Керчи

Агента украинских спецслужб задержали в Керчи сотрудники Федеральной службы безопасности. Гражданин Молдавии Евгений Курдоглу планировал подрыв городской водонасосной станции, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Следствие установило, что Курдоглу ранее был судим за кражу на территории Украины. В апреле 2024 года злоумышленник с помощью интернета установил контакт с представителем украинских спецслужб. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, передает ТВЦ.

Задержанный предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в Керчи. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Курдоглу во всем сознался и активно сотрудничает со следствием.