Актер Петр Красилов объяснил, почему почти не видит сына

Наталья Селиванова считается фактической супругой Петра Красилова, однако, по словам женщины, актер сериала "Бедная Настя" ушел от нее почти сразу после того, как она родила ему сына Ивана. "Он, наверное, и не планировал со мной строить какие-то отношения, а ребенок уже появился. Все закономерно", - сообщила Наталья Селиванова в новом выпуске программы "Звезды сошлись".

Впрочем, Петр Красилов признал сына, однако платить алименты начал лишь спустя десять лет. Не исключено, что на это решение повлияла его мать, которая тщетно пыталась наладить отношения между Красиловым и Селивановой. Наталья, кстати, в суд на Петра, чтобы платил алименты, не подавала. Сейчас сын Иван уже учится в колледже.

В настоящее время актер комедийного сериала "Не родись красивой" поддерживает отношения с наследником, но видится с ним крайне редко: раз или два в год. Сам Красилов утверждает, что много работает и постоянно мотается по командировкам.

"Я на телефонной связи. Когда ему удается приехать, то мы тогда пытаемся все наверстать: бегаем, прыгаем, ходим по разным музеям", - заявил артист.

А вот у Натальи Селивановой есть другая версия. Она считает, что Петр Красилов занят своей личной жизнью.

"У него есть другая семья — сейчас уже третья семья", - заявила она.

Напомним, что от актрисы Ирины Шебеко у Петра Красилова есть дочь Александра.