Собянин рассказал о планах благоустройства на северо-западе столицы

На северо-западе Москвы в этом году реализуют два масштабных проекта по благоустройству. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в Куркине обновят парк "Дубрава" и прилегающие дворы. Сделают современные площадки, зоны отдыха, установят тренажёры с навесами. Вокруг водоёма освежат деревянные настилы и покрытие дорожек. Дополнительно озеленят территорию и установят современную систему освещения.

В Хорошёво-Мнёвниках приведут в порядок сквер у храма Александра Невского. Там появятся новые маршруты для прогулок, беговые дорожки, игровые зоны. Кроме того, благоустроят и дворовые территории на улицах Мнёвники, Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского.

