ФСБ задержала завербованных разведкой Украины россиян в Самарской области

Двоих граждан России задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Самарской области. Завербованные разведкой Украины злоумышленники готовили теракты на территории России.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, россияне прошли подготовку на территории Молдавии. Оба агента прошли в Кишиневе проверку с использованием полиграфа, после чего их направили в Самару, где планировались диверсионно-террористические акты.

Следствие установило причастность одного из агентов, 44-летнего мужчины, к подрыву трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. На этом же предприятии он заложил два самодельных взрывных устройства. Вторая задержанная, женщина 35 лет, планировала диверсию с использованием взрывных устройств на объектах оборонного комплекса. Возбуждены уголовные дела, передает ТВЦ.