В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью или личную жизнь.

В частности, он объяснил, что у рядовой женщины есть ребенок или даже несколько, которых надо водить на разные развивающие занятия. Зачастую эти кружки начинаются ровно в то же время, когда у нее заканчивается рабочий день, а то и раньше. Поэтому, считает депутат, работающим женщинам просто необходимо заканчивать работу раньше. Он также отметил, что иногда заботы о семье и вовсе заставляют дам уходить со службы, что не всех устраивает. А еще, считает Антропенко, лишний свободный час женщина может посвятить себе, передает ТАСС.

"Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим этот лишний свободный час в сутки, ведь элементарно, чтобы собраться на работу, женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества", - заключил депутат.

При этом он подчеркнул, что на заработной плате это никак не должно отразиться.

Ранее выступила депутат Государственной думы Светлана Бессараб выступила с предложением сократить рабочий день в пятницу до обеда без урезания зарплаты. По ее мнению, это никак не скажется на продуктивности сотрудников — парламентарий заявила, что работодатели, раньше отпускающие своих подчиненных с работы по пятницам, не теряют в эффективности и производительности труда.