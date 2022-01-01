Четверо агентов украинских спецслужб задержаны в России: все подробности

В России предотвратили серию терактов, которые готовили украинские спецслужбы. Задержаны четыре агента. Они должны были устроить диверсии на объектах российской критической инфраструктуры. У двоих радикалов - гражданство Молдавии. В республике проходила вербовка, там же диверсантам выдали взрывные устройства. В итоге автомобиль с бомбами успешно прошёл все таможенные проверки в нескольких странах Европы, но был остановлен в России.

Сотрудники ФСБ действуют молниеносно. Подозреваемый застигнут врасплох и ему остается только начать сотрудничать со следствием. Задержанный - гражданин Молдовы Мариус Пруняну в декабре 2023 года был завербован агентом Главным управлением разведки Украины.

"Получил задачу купить машину. Мне потом в Молдове передали аккумулятор с какими-то бомбами. Приехал в Россию, начал под своей легендой тренироваться. Потом мне сказали, что надо идти в город Волгоград, сделать там один клад, закопать одно устройство. И в Саратове, может быть, закопать еще и там", - говорит задержанный.

После задержания Пруняну в его машине были обнаружены три взрывных устройства на основе пластичного взрывчатого вещества, весом более полутора килограммов каждое, детонаторы и таймеры. Украинские кураторы Пруняну придумали ему легенду и разработали сложнейший маршрут, но все равно запутать следы не удалось.

"По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на автомобиле по маршруту: Молдова - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности. По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Установлено также, что Пруняну в 2022-23 годах в составе Центра специальных мероприятий и Интернационального легиона ВСУ принимал участие в боевых действиях против российской армии в ДНР. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ".

"Он представился как Александр - сотрудник спецслужбы Украины и объяснил, что надо мне делать", - говорит Евгений Курдоглу.

А это соотечественник Пруняну - Евгений Курдоглу. Его задержали в городе Кречь в ходе мероприятий по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастных к диверсионно-террористической деятельности в Крыму. Курдоглу предоставил координаты тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в Керчи. Выполнял злоумышленник и другие задания украинской разведки.

"Установлено, что в апреле 2024 года фигурант посредством Интернет-ресурсов инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В следственной изоляторе сейчас находятся еще двое агентов украинских спецслужб - граждане России. Сергея Окрушко и Ирину Измайлову сотрудники ФСБ задержали в Самарской области. Окрушко совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

"Я арендовал автомобиль, съездил на место, забрал взрывчатку. И в течение недели заносил ее. В итоге заложил ее собрал. Но взрыв произошел не по таймеру, а практически сразу", - заявил Орушко.

Измайлова, по данным следствия, готовила диверсии на предприятиях оборонного комплекса. Примечательно, что оба задержанных были завербованы также на территории Молдовы. В частности, Окрушко находился там, скрываясь от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы России. Ему сотрудники ГУР Украины обещали крупную сумму и гражданство страны, а Измайлову завербовали под угрозой насилия в отношении родственников, проживающих на Украине. Причем, обоих предварительно заставили пройти проверку на полиграфе.