Китай нанес ответный удар США — ограничил экспорт редкоземельных металлов

Китай на фоне торговой войны с США ужесточил меры экспортного контроля. Они могут серьезно ударить не только по американской, но и мировой промышленности, пишет New York Times.

Пекин приостановил вывоз некоторых редкоземельных металлов и магнитов. Большая их часть производится только в КНР. Эти элементы критически важны для автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической сфер - без них невозможно собирать сложные электроприборы: от машин и беспилотников до роботов и ракет.

Вывезти редкие металлы позволят лишь при наличии экспортных лицензий. Но систему только налаживают, поэтому разрешительные документы пока не выдают. А это значит неизбежный простой на зарубежных предприятиях. К тому же поставки некоторым компаниям, например, американским военным подрядчикам, могут не возобновить.

Сам Пекин не пострадает. Редкоземельные металлы и магниты - небольшая доля его экспорта. Такой шаг журналисты называют местью за резкое повышение таможенных пошлин Соединенными Штатами. Для Китая они составляют 125%.