В Приморском океанариуме поселились обитающие на очень большой глубине рыбы-слизни

Этих маленьких, похожих на желе, рыбешек встретить в живой природе практически невозможно. Дело в том, что обитает этот вид на большой глубине — до 8 тысяч метров. Ученые приморского океанариума и мечтать не могли, что когда-нибудь рыбы-слизни, по-научному, карепроктусы, поселятся в их аквариуме.

"Для нас это опыт уникальный, нам интересно, что из этого получится. Но пока положительный прогноз, они нас радуют, мы каждое утро приходим, смотрим на наши результаты", - говорит Елизавета Гуськова, старший специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Приморского океанариума.

Уникальные исследования стали возможны благодаря рыбакам. Во время добычи краба в Охотском море один из работников заметил удивительное явление. В жабрах ракообразного он обнаружил рыбью икру.

"Эти специалисты знали, что я этим вопросом увлекаюсь, переадресовали их мне. Сказали: вот такое есть, надо? Я говорю: конечно, надо! Собрали икру в бутылку и привезли нам", - говорит Дмитрий Питрук, помощник директора Приморского океанариума по биологическим вопросам.

По словам ученых, карепроктусы - единственные морские обитатели, которые используют жабры краба как биокапсулу для своего потомства. Членистоногий становится нянькой и одновременно гужевым транспортом для икринок.

"Некоторые виды карипроктусов откладывают икру в жаберную полость крабов и когда крабов ловят иногда можно увидеть эту икру и информация об этом в мире есть. Но чтобы из икры оно все развивалось и выросло потом, такого в мире ни у кого еще не было", - рассказывает Дмитрий Питрук.

Специалисты предполагают, что самому крабу, это хоть и не вредит, но не очень-то приятно. Но коварные самки-карепроктусы пользуются ракообразными во время линьки, когда те максимально беспомощны и не могут убежать.

"Для меня это было удивительно такой способ защиты потомства, нужно подгадать время, найти краба. Довольно сложно и интересно", - говорит Елизавета Гуськова.

Рыб из семейства липаровых здесь выращивали и раньше. Но эти — уникальные. Несмотря на свой облик и название Морской слизень - это не моллюск, а рыба. Внешне они напоминают головастиков. А их тело настолько прозрачно, что можно разглядеть даже внутренние органы. Вместо брюшных плавников — присоска. И совсем нет чешуи.

Несмотря на хрупкое тельце, морские слизни выдерживают колоссальное давление воды. Один из видов зафиксирован даже в Марианской впадине. Ранее ученые считали, что рыбы здесь просто не могут выжить.

Икру этих карепроктусов достали с глубины 300 метров. Чтобы рыбки чувствовали себя комфортно, для них создают условия, приближенные к естественным: обеспечивают необходимое давление и кормят рачками два раза в день.

Новые обитатели океанариума еще примерно полгода будут находиться в специальном адаптационном корпусе. Затем, при благоприятных условиях, переедут в аквариумы общей экспозиции. Ожидается, что к этому моменту они вырастут до пяти сантиметров.

Ученые Приморского океанариума первыми в России, а возможно и в мире, наблюдают за развитием этих рыб с самой икринки. Уже сейчас они получают уникальные данные, которые значительно расширят знания об этом виде.