Московские призывники отправились к местам службы

Московские призывники, получившие повестки в ходе весенней кампании, отправились к местам несения службы с городского сборного пункта на Угрешской улице.

Перед этим все срочники прошли собеседование, учитывающее их пожелание при распределении по родам войск. Также у призывников еще раз проверили состояние здоровья.

Согласно указа президента, весенний призыв в России стартовал 1 апреля и продлится по 15 июля. Ряды Вооруженных Сил страны пополнят 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Подчеркивается, что срочников по-прежнему не будут привлекать для выполнения задач СВО и направлять в народные республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области.

