На ВДНХ открылся уникальный проект Росатома — класс квантовой физики

Технологии, за которыми будущее, представили школьникам. Сегодня, во Всемирный квантовый день, в музее "Атом" на ВДНХ открылась новая уникальная научная локация — класс квантовой физики.

Проект госкорпорации "Росатом" призван познакомить учеников общеобразовательных школ с перспективным направлением науки. Юные посетители узнают, что такое квантовые вычисления и кубиты, смогут увидеть, как выглядит оборудование, работающее на принципах квантовой механики.

Как отмечают организаторы, новый класс уже сейчас готов в режиме онлайн подключаться к квантовым урокам по всей стране. И запуск пилотного проекта является важным шагом в решении задачи по подготовке кадрового резерва для развития инженерной школы нового поколения.