Жена Эрнста показала детей

12 апреля супруга Константина Эрнста Софья отметила день рождения. По такому случаю она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" несколько фотографий, на которых написала благодарности. На первом месте оказались ее супруг Константин и их трое детей.

"Спасибо маме с папочкой, что меня родили. Мужу, детям, семье, друзьям, театру, работе, Донскому монастырю, русским просторам, пиву, Петербургу, жизни", - написала Софья.

Отметим, что актриса крайне редко выкладывала снимки наследников. Причем если и делала это, то обычно их лиц видно не было. Сейчас же Софья сделала исключение. На фотографии хороши видны наследники Софьи и Константина: восьмилетней Эрики, семилетней Киры и четырехлетнего Льва.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах имениннице, а также написали добрые слова в адрес ее детей.