Вера Брежнева встречается с молодым манекенщиком

Вера Брежнева после развода с продюсером, композитором Константином Меладзе не страдает от одиночества. В недавнем интервью певица призналась, что встретила новую любовь, хотя думала, что в ее возрасте это уже вряд ли возможно.

"Когда разводилась, то я думала, что всё, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений", - сообщила Брежнева.

Певица призналась, что очень счастлива, но о свадьбе даже не думает. По ее мнению, торопиться ставить штамп в паспорте не следует.

Несмотря на то, что Вера Брежнева не стала называть имени своего нового возлюбленного, появилась информация, что певица встречается с манекенщиком Иваном Козаком. Об этом рассказал украинский блогер Богдан Беспалов. Он уточнил, что Иван сам хвастался перед знакомыми своим романом с певицей. С Козаком артистка знакома давно: он был участником телешоу "Хочу к Меладзе" и снимался в клипе артистки "Розовый дым", сообщает "КП".

Впрочем, есть и другая информация относительно личной жизни певицы. Говорят, Вера Брежнева уже рассталась с молодым манекенщиком и теперь встречается с банкиром Романом Буничем.