Пенсии в России начнут индексировать дважды в год

Россия переходит на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. Новый порядок начнет действовать с 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства пояснил на совещании со своими заместителями, что пенсии будут увеличиваться с февраля - по уровню инфляции за прошлый год. А с апреля сумму выплат пересчитают в соответствии с уровнем роста доходов социального фонда. Мишустин напомнил, что кабмин утвердил стратегию действий в интересах российских пенсионеров до 2030 года.

Страховые пенсии в 2025 году проиндексировали с 1 января - на 7,3%. Однако президент России Владимир Путин поручил задним числом пересчитать выплаты, поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5%. В феврале власти провели дополнительную индексацию, передает ТАСС.