Близкое к катастрофическому положение украинских боевиков заставляет ведущих европейских русофобов продумывать все новые варианты поддержки киевского режима. Так, без пяти минут канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заговорил о возможности поставок ВСУ крылатых ракет Taurus. Правда, для этого необходимо заручиться одобрением всех стран Евросоюза. И это будет задачей не из легких. Впрочем, как и достижение консенсуса по другому вопросу - членству Украины в ЕС.

Каждая венгерская семья будет платить 500 тысяч форинтов за членство Украины в ЕС. Или 1200 евро в год. Впрочем, русофобам в Брюсселе все равно на то, как быстро вывернут свои карманы венгры. На улицах Будапешта - плакаты с призывом решить раз и навсегда – поддерживают ли жители членство Украины в Евросоюзе. Сегодня правительство приступит к рассылке по почте бюллетеней.

Опросы, проведенные независимыми агентствами накануне референдума, уже делают ставку: венгры не поддадутся на провокацию Брюсселя. Предварительно почти 80 процентов откажут Украине. Тогда Виктор Орбан сможет наложить вето на процесс евроинтеграции Киева в Брюсселе. Где с каждым днем усиливают свои призывы ввязаться уже в открытую войну с Россией. Без 5 минут канцлер Германии Фридрих Мерц собирается решить все за немцев. Планирует передать Киеву ракеты Taurus.

"Наши европейские партнёры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, и американцы всё равно делают это. Это должно быть согласовано совместно. И если это будет согласовано, то Германия должна принять участие", - пишет Financial Times.

Вероятно, речь идет о британских Storm Shadow. Но у Taurus дальность полетов до 500 километров. То есть Киев сможет наносить удары далеко за пределы фронта. И возможность ударить вглубь России ВСУ, конечно, не упустят. Хоть Фридрих Мерц о поставках этих ракет не раз заявлял в предвыборной речи, сформировывая коалицию на прошлой неделе, в программе не было ни слова о пресловутых ракетах. Видимо, место канцлера все же немного отрезвляет. Тем более Киев – союзник неуправляемый и непредсказуемый. Несмотря на заявления американского лидера о том, что Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Но киевский режим продолжает нарушать договоренности.

"Мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной. Поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться информацией и соображениями с американцами. Информация о том, что украинцы не придерживались моратория, до них доводилась постоянно. И потом уже верховный командующий, президент примет решение", - заявил Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу CBS, Зеленский, утирая слезу и переходя с одного языка на другой, пытается ответить на неудобные вопросы. На украинском приглашает Трампа в гости, а уже на английском требует немедленно заключить сделку – продать Киеву ПВО.

"Мы готовы купить и нам нужно хотя бы 10 систем Patriot, чтобы закрыть некоторые города. Это 15 миллиардов долларов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов, мы найдем эти деньги, и все будем оплачивать. Есть еще второй вариант: я с ним обращался и к Байдену, и к Трампу. Дайте нам лицензии на производство систем и ракет к ней. Мы за нее заплатим", - заявил Зеленский.

Впрочем, Дональд Трамп знает, как Украина платит по счетам. Сделку по редкоземельным ресурсам, с помощью которой глава Белого дома пытается вернуть деньги, уже потраченные Киевом, до сих пор Зеленский затягивает. И США это не нравится.

"Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень короткий промежуток времени. Он дал Украине миллиарды и миллиарды долларов. Он никогда не должен был этого позволить, если бы у него были мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказано. Он позволил этой войне начаться. Не я. Запомните, это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить", - заявляет Дональд Трамп.

То, что военные поставки на Украину начались еще при самом Трампе, он решил умолчать. Польская газета наглядно показала, что Америка уже состригла все, что могла у украинской овечки, теперь готова принести ее в жертву. Некоторые американские политики уже даже заявляют о том, как стоит разделить Украину. На Западе понимают: освобожденные нашими военными территории Зеленскому придется забыть. В итальянских школьных учебниках, например, уже Крым – часть России.