Дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области, под контролем ВС России. Их держат под прицелом подразделения 30-го мотострелкового полка, сообщил начальник артиллерии полка с позывным Мажор.

Как рассказал Мажор журналистам, артиллерия совместно с беспилотной авиацией полностью взяли под огневой контроль все дороги к обители. Тем временем штурмовые группы полка занимаются освобождением монастыря, передает ТАСС.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. К 12 марта текущего года российские войска освободили более 86% захваченной украинскими формированиями площади. На отдельных участках границы ВС России вышли в Сумскую область.