Дегтярев раскрыл детали матча сборных России и США по хоккею

В марте Владимир Путин и Дональд Трамп провели 2,5-часовой телефонный разговор. В основном он был посвящен теме урегулирования украинского конфликта. Однако затронули лидеры и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Курс выбран на оздоровление общей атмосферы российско-американских отношений. В том числе и в экономике. Президенты даже поговорили о хоккее. Трамп поддержал идею Путина организовать матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

И вот теперь министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о возможном проведении матчей между российской и американской сборными по хоккею. По его словам, такие встречи планируется провести в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне. Дегтярев сообщил "Матч ТВ", что идут переговоры.

"Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ", - раскрыл детали Михаил Дегтярев.