Глава МИД Ирана обсудит в Москве итоги переговоров Тегерана с Вашингтоном

Министр иностранных дел Ирана обсудит с российской стороной итоги переговоров Тегерана с Вашингтоном. Визит Аббаса Арагчи в Москву запланирован на конец недели.

Как сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, поездка Арагчи в Москву была запланирована заранее. Но прежде этого визита, 12 апреля, он представлял иранскую сторону на непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Американскую сторону представлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Ранее стало известно о реакции Москвы на сообщение о переговорах Ирана с США. Как заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва приветствует эти контакты. Однако оценят их в России по результатам, которых удастся достичь, передает ТАСС.