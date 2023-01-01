Известный артист сообщил о расставании певицы Славы с мужем

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) и бизнесмен Анатолий Данилицкий вместе прожили 19 лет, но официально так и не оформили отношения. У пары есть дочь Антонина. Не секрет, что за эти годы Слава и Анатолий расставались и сходились не раз. Однако теперь, ходят слухи, пара решила окончательно поставить точку в отношениях, сообщает "КП".

О том, что артистка разошлась с бизнесменом, сообщил журналистам известный артист, шансонье Евгений Кемеровский на вручении премии "Шансон года". "Слава – наша куколка. Она стоит 25 баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более, что она сейчас развелась и ищет мужчину!" - неожиданно объявил исполнитель.

Самое интересное, что в этот момент Слава присутствовала рядом. Поэтому она немедленно отреагировала на пассаж Евгения Кемеровского. "Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась", - заявила артистка, однако не подтверждая, но и не опровергая его слова.

Напомним, что Анатолий Данилицкий на 28 лет старше Славы. Они стали встречаться после того, как артистка рассталась со своим мужем Константином Морозовым, от которого родила дочь Александру. В 2023 году Слава стала бабушкой. Она души не чает во внуке и старается проводить с ним как можно больше времени.