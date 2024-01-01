Владимир Зеленский не понимает, почему Киев не может договориться с Вашингтоном о дополнительных поставках систем Patriot. Украинский лидер заявил в интервью программе "60 Minutes" на телеканале CBS, что такая возможность была на юбилейном саммите НАТО в июле 2024 года.

Особенно удручает Зеленского тот факт, что другим странам США не отказывают. Киеву Вашингтон говорит, что нет такой возможности – и в то же время передает такие системы Израилю, пожаловался глава киевского режима.

Ранее Зеленский проговорился о потерях украинской армии. Он заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли за время конфликта около 100 тысяч бойцов. Притом, что не так давно украинский лидер называл гораздо меньшую цифру.