"Одни понты!": Меган Маркл явилась на шоу и оскандалилась

На днях Меган Маркл появилась на бродвейском шоу, куда отправилась в сопровождении кортежа из четырех автомобилей. Сообщается, что супруга британского принца Гарри с детьми ехала в одной машине, остальные были просто для антуража, как судачат в Сети: два внедорожника и полицейский автомобиль.

В Сети и СМИ новый выход Меган Маркл в свет в результате обернулся скандалом. Многочисленные комментаторы считают, что такие меры безопасности "абсолютно ненормальны" и "чрезмерны", передает Daily Mail.

"Одни понты!", "Что она о себе думает?!", "Меган просто малоизвестная американская актриса. Ну да, жена принца, вот только они же отказались от всех титулов", "Она никто. И даже наличие автомобилей ее статус не повысят", - говорят интернет-пользователи.

Ранее стало известно о том, что принц Гарри и Меган Маркл имеют разные взгляды на один важный аспект их жизни. Из-за этого герцог Сассекский несчастлив в США. Как рассказал королевский эксперт Мэтт Уилкинсон, принц поддерживает новый бизнес жены, но его коробит от того, что Меган вовлекает в это детей.