Минобороны обвинило ВСУ в атаках на восемь российских энергообъектов

Восемь атак на объекты российской энергетики устроили за минувшие сутки украинские вооруженные формирования. Ситуацию с нарушением украинской стороной соглашения о 30-дневном перемирии прокомментировали в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, 13 апреля украинский беспилотный летательный аппарат атаковал энергообъект "Белгородэнерго" в Белгородской области. В результате энергоснабжения лишились более 700 человек.

Кроме того, в Брянской области были обстреляны подстанции "Брянскэнерго" и оборваны провода высоковольтной линии "Белгородэнерго". В результате атаки со стороны Украины отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго" в Запорожской области. ВСУ также нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области.