Полковник ВСУ ликвидирован в результате удара ВС России по Сумам

Украинские СМИ сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы. По их данным, он погиб в результате удара ВС России по Сумам на севере Украины.

Как сказано в сообщении Бердичевской районной военная администрации Житомирской области, бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады получил несовместимые с жизнью ранения 13 апреля, в результате ракетного удара по городу Сумы. Уточняется, что полковник Юла Юрий Андреевич - 1982 года рождения.

Ранее телеканал "Общественное" сообщал о двух взрывах в Сумах. Позже стало известно, что в городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны, воевавших в Курской области. Депутат Рады Марьяна Безуглая также подтвердила, что удар "Искандера" пришелся по дому культуры, где проходила церемония награждения боевиков.