В Москве стартовал Конгресс индустрии детских товаров

Как сделать российскую продукцию и услуги более качественными, безопасными и интересными для подрастающего поколения обсуждают в эти дни в Москве. В столице сегодня стартовал юбилейный 15-й Конгресс индустрии детских товаров.

В рамках мероприятия запланированы десятки дискуссий, круглых столов и аналитических сессий с участием представителей бизнеса, власти, ведущих научных экспертов. Гости обсудят меры господдержки по развитию отрасли, которые определены в так называемой дорожной карте, утвержденной правительством до 2030 года.

Также будут подведены итоги реализации эксперимента по маркировке игрушек и предложены меры по расширению перечня детских товаров.