ИТ-полигон, мастерские и медиа-класс: во Внукове открылся новый корпус школы №1788

Сегодня в районе Внуково открылся новый корпус школы 1788. C новосельем школьников и педагогов поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Для учащихся здесь есть ИТ-полигон, мастерская акварельной живописи, пространство для занятий музыкой и даже специализированные медиа-классы.

Ученики медиа-класса освещают долгожданное событие в школьных СМИ. Ведь открытия нового корпуса ждали ни больше, ни меньше тысяча человек. Именно столько мест в этом корпусе.

Настоящий город знаний. Говорят, жаль, что учебный год скоро заканчивается. Трёхэтажное здание позволило разместить универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, библиотеку с медиатекой. Мэр Москвы поздравил учителей и учеников с новосельем.

"Спортзалы, актовый зал, специализированные классы. Все, чтобы вы были самыми лучшими. Просторнее будет, потому что во Внуково, конечно, с местами для школ дефицит, приходилось заниматься во вторую смену, сейчас будет лучше. В этом году введем еще четыре больших школы, детский сад, будет лучше значительно", - сказал Сергей Собянин.

Здесь будут учиться ребята с 5 по 11 классы. И места хватит всем. Большое пространство позволяет развернуть не только городские образовательные проекты, но и изучать многие предметы углублённо. И заниматься в кружках после учёбы. Хотя дети звонка с таких уроков как в этой школе здесь не ждут. Настолько увлечены.

"Формат интересный и таким образом знания интересы детям добывать. Мало того, что в каждой группе предполагается специфика выбора заданий. Например, дети выбирают для себя роли. Ты можешь быть летописцем, ты можешь быть еще кем-то. Дети могут выбирать виды деятельности", - говорит Таисия Щербина, старший методист, учитель истории и обществознания ГБОУ "Школа 1788".

Это когда не нужно бегать по кабинетам, а просто каждые 45 минут перемещаться в одном пространстве. И уроки музыки, истории, технологии, рисования изучать на примере конкретной эпохи. Сейчас пятиклашки погрузились в культуру Древнего Рима.

Здание, построенное по индивидуальному проекту, продумано до мелочей. Здесь много пространства для спортивных активностей, танцев и школьного театра.