Пришлось действовать очень быстро: подмосковные врачи вернули зрение юной пациентке

Девочке из подмосковного Дмитрова вернули зрение. Врачи клинического центра имени Рошаля помогли ребёнку, который из-за катаракты на фоне осложнений диабета мог остаться слепым. Чтобы 12-летняя Вика вновь увидела мир, медикам пришлось действовать очень быстро.

До 12 лет у Вики из подмосковного Дмитрова со здоровьем никогда не было особых проблем. Разве что минувшим летом у девочки несколько ухудшилось зрение, что впрочем, большого дискомфорта ей не доставляло.

"А вот второго сентября сходила на линейку, вроде все нормально было, а 3 сентября просыпаюсь и ничего не вижу. Я подумала, что, может, просто глаза залипли, оделась, умылась. Поняла, что все равно ничего не вижу. Пошла на кровать и поняла, что ничего не видно вообще", - вспоминает Виктория Малахова.

Что произошло сначала, не поняли ни родители, ни приехавшие на вызов врачи скорой. Однако когда ребёнку сделали тест на сахар в крови, ситуация стала проясняться.

"Вообще у детей особенность, что сахарный диабет 1-го типа неожиданно проявляет себя. Ну ни у кого катаракты не было. А этот случай говорит о том, что быстро формируется катаракта, а не только там с какими-то осложнениями с возрастом", - говорит мама Юлия Малахова.

В медицинской практике случаи, когда осложнения от диабета проявляются одновременно с самим заболеванием, случаются нечасто. Разработать для девочки индивидуальную схему лечения смогли в Детском клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье, где эндокринологи работают бок о бок со всеми узкими специалистами.

"У неё выявилось осложнение диабета в виде катаракты двусторонней. По всей видимости, течение заболевания было бессимптомным, но оно уже текло. И это сказалось на патологии органов зрения", - говорит Валентина Шестерикова, заведующая эндокринологическим отделением, врач-детский эндокринолог Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.

В ходе обследования выяснилось: катаракта у Вики развивается так быстро, что счёт идет ни на годы, как у других больных, а на дни. Из-за угрозы разрыва капсулы хрусталика и потери глаза, оперировать нужно было срочно. Стабилизировав показатели крови девочки, специалисты спланировали поочередно с каждой стороны заменить помутневшие хрусталики, и ставшие причиной слепоты.

"Через микроинвазивные доступы, которые не требуют в дальнейшем шовной фиксации, в естественном капсульном аппарате хрусталика мы выполнили идеальный круг, забрали хрусталиковое вещество и интегрировали в естественную оболочку хрусталика интерокулярную линзу последних поколений из самого современного материала. Это позволило выполнить операцию быстро. А послеоперационный период с минимальными какими-то ограничениями", - говорит Леонид Кононов врач-офтальмолог, к.м.н, заведующий отделением микрохирургии глаза Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.

Прооперировав сначала левый глаз, вызывавший у них наибольшие опасения, спустя 4 недели офтальмологи центра провели аналогичную процедуру по замене хрусталика и на втором.

Сейчас Вика снова сама читает и пользуется гаджетами. В школе диабета, которую прошла в медучреждении, научилась высчитывать правильное меню на день и уже сама контролирует уровень глюкозы. С мамой они очень благодарны медикам, вернувшим ей возможность жить обычной жизнью. Даже с её редким диагнозом это оказалось им по плечу.