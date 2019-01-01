Городской оазис: Ботаническому саду РАН исполнилось 80 лет

Ботаническому саду имени Цицина исполнилось 80 лет! Флора со всего мира, даже самая капризная, прекрасно здесь приживается и цветёт строго по графику. С самого начала это была площадка для смелых экспериментов. Впрочем, для горожан роскошный ландшафт, в первую очередь, — место отдыха.

Оазис в мегаполисе. Именно так называют Главный ботанический сад все, кто его любит, и жить без этих залитых солнцем дорожек и тенистых аллей не может. Здесь объясняются в любви, занимаются спортом, готовятся к экзаменам и ждут музу. Источников вдохновения хоть отбавляй. В одной из крупнейших коллекций в мире - более 17 тысяч видов растений на гигантской территории в 330 гектаров.

Деревья здесь действительно солидного возраста. Прародители ёлок и сосен, способные пережить вулканическую активность и метеоритный дождь, прибыли в Москву из Германии в 45-м в составе коллекции тропических и субтропических растений. Вмести с ними привезли и родителей этих чудесных орхидей.

"Представляете? Подарок от берлинского Ботанического сада. Я ничуть не лукавлю. Академия наук Советского Союза платила ботаникам Берлина деньги, чтобы они подготовили эти растения к пересылке. Настолько было всё гуманно", - говорит Антон Кучеров, агроном Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.

Эта коллекция стала основой нового Московского Ботанического сада. Мало кто знает, но первоначально его хотели разместить на Воробьевых горах. Директор сада - Николай Цицин - смог убедить и академиков, и Сталина, что лучшее место именно здесь. Концепция была проста: сначала трудящиеся осматривают достижения народного хозяйства, а потом знакомятся с флорой нашей необъятной родины.

"Много людей, которые посещают нашу территорию, относятся к ней как к парковой зоне. Но, в первую очередь, это особо охраняемая природная территория и труд более чем 400 человек. На нашей базе работает аспирантура по двум направлениям - это и ботаника, и защита растений", - говорит Андрей Паштецкий, директор Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.

Здесь ведется активная научная деятельность: селекция и отдалённая гибридизация. Ботанический сад и создавался как полигон для испытания растений. Не зря здесь работали выдающиеся ученые во главе с академиком Цициным.

"Он скрещивал пшеницу с пыреем. Казалось бы, пырей - ползучий злостный сорняк! Получил он пшенично-порейный гибрид, который в 2019 году наши ученые зарегистрировали как новый вид сельскохозяйственной культуры. А поскольку Цицин отличался широкими взглядами, он скрестил горбатую африканскую корову зебу с нашей коровой. И получил самое жирное молоко в Советском Союзе", - рассказывает Антон Кучеров.

Коров здесь больше не скрещивают. Зато создают новые сорта растений и помогают воспроизводству уже имеющихся.

Марина Рябченко работает здесь полвека. Говорит, коллектив сам похож на любимый сад: "Вы знаете, даже цикл биологический вот такой, как у деревенских людей. Начинается весна - и все просыпаются".

Не спят и местные жители - у Сада много помощников. Фотограф Алексей Гореликов готов на любую работу: "Вы знаете, это какое-то волшебное место, на мой взгляд. Оно создано в середине прошлого века и до сих пор притягивает очень многих людей".

И будет притягивать. Обещают открытие новой фондовой оранжереи, выставки и интересные проекты. В Ботаническом саду главное - рост.