Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов. Дело в том, что в Финляндии состоялись региональные и муниципальные выборы, победу в столице одержала "Национальная коалиционная партия", а Сазонов – ее представитель, отмечает РИА Новости.

Сообщается, что Даниэль Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году и имеет русское происхождение: его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 90-ых.

Тем временем появилась информация, что финские власти могут начать обсуждение открытия границы с Россией к концу года. Это вполне вероятно с учетом нынешних геополитических тенденций: если бы Евросоюз восстановил диалог с Россией, в Хельсинки могли бы рассмотреть вопрос о переговорах по открытию границы.

Кроме того, президент Финляндии Александер Стубб призвал граждан морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. Он не уточнил, когда именно это случится, но дал понять, что это неизбежно. Тем не менее, финский президент дал понять, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как пойдет обсуждение восстановления отношений.