Россия уделяет большое внимание своей безопасности. Президент США и его администрация поймут причину этого, если выйдут к стенам Кремля и поклонятся перед Вечным огнем, заявил американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон.

По словам Саттона, США никогда не испытывали на себе таких разрушений, как Россия - войны всегда проходили за пределами Америки. Люди поймут, почему Россия так заботится о своей безопасности, только когда осознают, что такое голод, который пережил Ленинград или трагедия Сталинграда, заявил предприниматель агентству ТАСС.

Бизнесмен советует администрации США глубже изучить историю России, чтобы лучше понять ее позицию. Тогда, возможно, им станет ясно, как тут восприятие безопасности отличается от Соединенных Штатов, которые никогда не были напрямую затронуты большой войной.